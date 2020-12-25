Бразилия

В 2021 году "селесао" ждут 18 матчей.

Главный тренер сборной Бразилии Тите планирует «разгрузить» команду, которой предстоит очень напряженный график в 2021 году — сообщает O Globo.

В следующем году сборной Бразилии предстоит провести 18 матчей (10 в отборочном турнире ЧМ-2022 и 8 в Копа Америка, если она дойдет до финала), и Тите понимает, что одним составом будет сложно пройти весь этот "марафон" с одинаковым успехом.

В связи с этим главный тренер предположил, что на Копа Америка в Колумбии и Аргентине (с 11 июня по 10 июля), перенесенном с 2020-го на 2021 год из-за пандемии, выступит ближайший резерв "селесао", поскольку основной задачей является попадание в финальный турнир Катара-2022.

В отборочном турнире мундиаля Бразилия проведет по 2 матча в марте, июне, сентябре и октябре.

Поскольку ФИФА приняла решение перенести чемпионаты мира U-20 и U-17 с 2021-го на 2023 год, Тите считает, что представится хорошая возможность обкатать молодежь на "взрослом" континентальном первенстве.

В 2020 году сборная Бразилии провела всего 4 матча — 4 победы в отборочном турнире ЧМ-2022.