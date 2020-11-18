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Коллектив Лионеля Скалони сумел реализовать два из трех своих ударов в створ ворот.

Четвертый тур отборочного этапа к чемпионату мира-2022, который пройдет в Катаре, для сборной Аргентины ознаменовался гостевым поединком против Перу.

С одним из аутсайдеров на старте очередной международной кампании подопечные Лионеля Скалони разобрались еще в середине первого тайма, когда результативными ударами отметились нападающие немецкого Штутгарта Николас Иван Гонсалес и миланского Интера Лаутаро Мартинес.

Обеспечив себя уверенным преимуществом по счету на табло, аргентинцы во втором тайме дали соперникам больше пространства на своей половине поля, однако перуанцы за отведенное им время сумели лишь однажды пробить в створ ворот Армани.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси провел полный поединок, однако не сумел отметиться результативными действиями. Его национальная команда продолжает вести погоню за Бразилией, отставая на два очка в результате ничейного исхода противостояния с Парагваем (1:1), в котором у Месси был конфликт с арбитром.

В следующем туре сборную Перу ожидает битва аутсайдеров отбора — гостевой матч против Боливии, а Аргентина на своем поле будет принимать Уругвай. Поединки запланированы на 25 марта 2021 года.

Перу — Аргентина 0:2

Голы: Гонсалес, 17, Мартинес, 28.

Перу: Гальесе — Корсо (Адвинкула, 71), Сантамария, Абрам, Трауко — Акино (Картахена, 88), Йотун (Калькатерра, 88) — Каррильо, Куэва (Руидиас, 81), Флорес (Поло, 71) — Лападула.

Аргентина: Армани — Монтьел, Мартинес Куарта, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль (Окампос, 57), Паредес, Ло Чельсо, Гонсалес (Ди Мария, 72) — Месси — Мартинес (Гомес, 89).

Предупреждения: Акино, Трауко, Гальесе — Отаменди, Ло Чельсо, Окампос.