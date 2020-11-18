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Коллектив Тите продолжает единолично возглавлять южноамериканскую квалификацию к чемпионату мира-2022.

Пока в футбольной Европе вовсю гремят розыгрыши поединков Лиги наций УЕФА, на южноамериканском континенте проходят не менее напряженные противостояния в рамках квалификации к грядущему чемпионату мира-2022 года, который пройдет в Катаре.

На момент начала четвертого тура сборной Бразилии уже удалось оформить отрыв от своих преследователей в турнирной таблице, однако выездное противостояние против Уругвая не обещало стать для подопечных Тите легкой прогулкой.

Впрочем, отсутствие нападающего Луиса Суареса сильно ударило по возможностям первых чемпионов мира в истории, а в домашнем поединке они так и не смогли нанести в створ ворот соперников ни одного удара, пропустив при это дважды на экваторе первого тайма в результате точных ударов полузащитника туринского Ювентуса Артура и форварда английского Эвертона Ришарлисона.

"Пентакампеоне" возглавляют турнирную таблицу с 12 набранными очками по итогу четырех сыгранных поединков, оформляя в среднем в ворота соперников по три мяча за одну игру.

В следующем туре сборную Уругвая ожидает гостевое поединок против Аргентины, а Бразилия отправится на выездную игру против Колумбии. Оба матча запланированы на 25 марта 2021 года.

Уругвай — Бразилия 0:2

Голы: Артур, 33, Ришарлисон, 45

Уругвай: Кампанья — Касерес, Хименес, Годин, Оливерос — Нандес, Торрейра (Арамбарри, 60), Бентанкур (Б. Родригес, 60), Де Ла Круз (Х. Родригес, 70) — Кавани, Нуньес.

Бразилия: Эдерсон — Данило, Маркиньос, Силва, Лоди — Артур, Луис (Пакета, 90+2), Эвертон (Гимараеш, 90+2) — Габриэль Жезус, Фирмино, Ришарлисон (Эвертон, 70).

Предупреждения: Хименес, Нандес, Х. Родригес, Касерес — Луис, Ришарлисон, Маркиньос.

На 71-й минуте был удален Эдинсон Кавани (Уругвай) (грубое нарушение правил).