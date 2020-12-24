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В 2021 году турниры не состоятся.

Международная федерация футбола приняла решение перенести финальные турниры чемпионатов мира U-20 и U-17 с 2021 года на 2023-й — сообщил официальный сайт ФИФА.

Причиной переноса молодежного и юношеского мундиалей стала пандемия коронавируса.

Хозяевами чемпионатов останутся Индонезия (U-20) и Перу (U-17), которые должны были провести турниры в 2021 году.

Напомним, что действующим чемпионом мира U-20 является Украина, а титулом U-17 владеет Бразилия.

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