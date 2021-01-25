Бразилия

71-летний специалист покинул бразильский клуб.

Луис Фелипе Сколари больше не является главным тренером Крузейро, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Сколари возглавил Крузейро, выступающий во втором по силе дивизионе в Бразилии в октябре прошлого года. Под руководством 71-летнего специалиста "лисы" провели 21 поединок, добыв девять побед, восемь раз сыграв в ничью и четырежды проиграли.

После 37 туров Крузейро набрал 48 очков и занимает 12-е место в Серии В.