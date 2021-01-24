Самолет футбольного клуба из Бразилии потерпел крушение при взлете.
Президент и футболисты Пальмаса, twitter
24 января 2021, 19:15
Футбольный клуб Пальмас, выступающий в четвертом дивизионе Бразилии, отправлялся в Гоянию на поединок Кубке Верди против Вила Новы, однако самолет потерпел крушение.
Как сообщает Globo Esporte, спустя непродолжительное время после взлета самолет упал на землю неподалеку от взлетно-посадочной полосы.
В результате крушения погибли футболисты 23-летний Лукас Пракседес, 28-летний Гильерме Ноэ, 27-летний Рануле и 23-летний Маркус Молинари.
Кроме того, несовместимые с жизнью травмы получили 32-летний президент Палмаса Лукас Мейра и пилот, управлявший самолетом.
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