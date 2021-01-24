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Самолет футбольного клуба из Бразилии потерпел крушение при взлете.

Футбольный клуб Пальмас, выступающий в четвертом дивизионе Бразилии, отправлялся в Гоянию на поединок Кубке Верди против Вила Новы, однако самолет потерпел крушение.

Как сообщает Globo Esporte, спустя непродолжительное время после взлета самолет упал на землю неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

В результате крушения погибли футболисты 23-летний Лукас Пракседес, 28-летний Гильерме Ноэ, 27-летний Рануле и 23-летний Маркус Молинари.

Кроме того, несовместимые с жизнью травмы получили 32-летний президент Палмаса Лукас Мейра и пилот, управлявший самолетом.

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