Бразилия

Причиной такого инцидента стал плотный график тестирования для его команды.

Во время поединка 35-го бразильской Серии B между ЦСА и Аваи игрок команды гостей Вандерсон Вальдевия был заменен по ходу перерыва матча. Об этом сообщил бразильский ресурс superesportes.com.br.

Это мог бы быть рядовой случай, если бы причиной данного решения тренерского штаба не стал положительный тест на коронавирус COVID-19, результаты которого для данного футболиста, вышедшего в стартовом составе, пришли прямо по ходу встречи.

В Бразилии, как и многих других странах по всему миру, игроки проходят обязательное тестирование перед каждой следующей игрой. Так совпало в графике Аваи, что непосредственно перед игрой против ЦСА результат взятых проб Вальдевии был отрицательным.

Однако на утро в день поединка 35-го тура команда вновь прошла тестирование, уже с учетом ближайшей вторничной игры против Ювентуде. Именно результаты этих анализов и пришли по ходу игры против Аваи, что стало поводом для "островных львов" срочно убрать с поля своего футболиста.

По факту, игрок, будучи зараженным, отыграл полный тайм на одной площадке вместе со здоровыми исполнителями по обе стороны баррикад.

В итоге, матч завершился вничью со счетом 1:1.