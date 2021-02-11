Бразилия

Руководитель бразильского клуба рассказал о причинах продажи бразильца в донецкий Шахтер.

Зимой 2019 года бразильский нападающий Тете совершил переход из Гремио в донецкий Шахтер за сумму отступных в размере 15 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt. Один из участников тогдашних переговоров, президент бразильского клуба, Ромилдо Болзан, в интервью одному из местных YouTube-каналов рассказал о деталях этого трансфера, а его слова привел локальный ресурс gremistas.net.

"У Тете были определенные проблемы с пониманием иерархии нашего клуба. Однажды мы имели беседу в моем частном доме. Он хотел играть, но в клубе был жестко выстроен процесс подготовки молодых футболистов. Он попытался форсировать свое попадание в первую команду, что плохо кончилось для обеих сторон.

Его продажа Тете для нас была крайне важна, ведь мы все еще обладаем 15% прав на него. Сегодня мы надеемся, что он будет играть все лучше, что позволит нам рассчитывать на дополнительную прибыль от его последующей продажи", — подытожил руководитель Гремио.

В составе донецкого Шахтера бразилец уже успел провести 63 игры, отметившись 15-ю голами и 12-ю голевыми передачами.

По состоянию на текущий момент, бывший клуб Тете занимает шестую позицию в бразильской Серии А, уступая лидеру, Интерснальоналу, 10 очков.