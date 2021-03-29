Бразилия

Бывший защитник Баварии продолжит карьеру в Бразилии.

Бывший защитник Баварии и Олимпиакоса Рафинья подписал контракт с Гремио, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Соглашение с 35-летним бразильцем рассчитано до конца текущего года.

Футболист достался бразильскому бесплатно, так как он находился в статусе свободного агента, после того как покинул Олимпиакос в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Рафинья провел 22 поединка, в которых отметился одной голевой передачей.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.