Бывший защитник Баварии продолжит карьеру в Бразилии.
Рафинья, ФК Гремио
29 марта 2021, 14:20
Бывший защитник Баварии и Олимпиакоса Рафинья подписал контракт с Гремио, сообщает пресс-служба бразильского клуба.
Соглашение с 35-летним бразильцем рассчитано до конца текущего года.
Футболист достался бразильскому бесплатно, так как он находился в статусе свободного агента, после того как покинул Олимпиакос в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Рафинья провел 22 поединка, в которых отметился одной голевой передачей.
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