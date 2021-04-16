Бразилия

Футболист вернулся в родной клуб.

Бразильский Интернасьонал объявил о возвращении в клуб вингера Тайсона, который покинул донецкий Шахтер.

Клуб и футболист подписали двухлетний контракт. Официальная презентация состоится в ближайшие дни.

Напомним, последние 11 лет Тайсон играл в Украине. В 2010 году он пополнил ряды харьковского Металлиста, а в 2013 перебрался в донецкий Шахтер. За Интернасьонал 33-летний футболист выступал с 2008 года по 2010.

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