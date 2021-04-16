Украина

Футболист не остался без подарка.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил об уходе вингера клуба Тайсона после восьми лет.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин вручил бразильцу памятную футболку с номером 299.

Именно столько матчей Тайсон провел за Шахтер. Также за это время он забил 55 голов.

Следующим клубом футболиста, вероятнее всего, станет бразильский Интернасьональ. Переговоры между клубом и игроком еще ведутся.

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