Украина

Полузащитник расстался с "горняками" после восьми лет в клубе.

Тайсон простился с Шахтером — сообщил официальный сайт чемпиона Украины.

После конфликта с руководством команды и клуба Тайсона перевели в дубль, а затем и вовсе решили не удерживать в коллективе игрока, который стремится его покинуть.

Тайсон дебютировал в Шахтере 13 февраля 2013 года в матче Лиги чемпионов против Боруссии Д, а первый мяч забил спустя два месяца в матче против запорожского Металлурга.

Всего за 8 лет Тайсон сыграл за Шахтер 299 матчей во всех турнирах и забил 55 мячей. Вместе с "горняками" бразилец 6 раз становился чемпионом Украины, выиграл 5 Кубков и 4 Суперкубка.

33-летний полузащитник, сыгравший 8 матчей (1 гол) за национальную сборную Бразилии, продолжит карьеру в Интернасьонале, где он делал свои первые шаги в профессиональном футболе.

До Шахтера Тайсон выступал за Интернасьонал (138 матчей во всех турнирах, 35 голов) и харьковский Металлист (83, 20).