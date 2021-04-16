Полузащитник расстался с "горняками" после восьми лет в клубе.
Тайсон, фото ФК Шахтер
16 апреля 2021, 19:51
Тайсон простился с Шахтером — сообщил официальный сайт чемпиона Украины.
После конфликта с руководством команды и клуба Тайсона перевели в дубль, а затем и вовсе решили не удерживать в коллективе игрока, который стремится его покинуть.
Тайсон дебютировал в Шахтере 13 февраля 2013 года в матче Лиги чемпионов против Боруссии Д, а первый мяч забил спустя два месяца в матче против запорожского Металлурга.
Всего за 8 лет Тайсон сыграл за Шахтер 299 матчей во всех турнирах и забил 55 мячей. Вместе с "горняками" бразилец 6 раз становился чемпионом Украины, выиграл 5 Кубков и 4 Суперкубка.
33-летний полузащитник, сыгравший 8 матчей (1 гол) за национальную сборную Бразилии, продолжит карьеру в Интернасьонале, где он делал свои первые шаги в профессиональном футболе.
До Шахтера Тайсон выступал за Интернасьонал (138 матчей во всех турнирах, 35 голов) и харьковский Металлист (83, 20).