Украина

Футболист попрощался с "горняками".

Вингер донецкого Шахтера Тайсон пообщался с пресс-службой клуба после новости о том, что покидает клуб.

"Честно говоря, это особенный момент. Я не хотел бы заканчивать все так, как сейчас получается. Благодарен клубу от всей души за все то, что здесь для меня сделали. Я приехал сюда очень молодым, и клуб сделал все для меня. Это сложный момент, потому что я, безусловно, буду скучать.

В последнее время моя жизнь ассоциируется только с Украиной. Здесь я выиграл огромное количество титулов, стал лидером в клубе, смог за это время сыграть на чемпионате мира. Всегда буду болеть за Шахтер и всегда буду следить за командой. Хочу поблагодарить абсолютно всех в клубе за все то, что для меня сделали".

"Какой матч запомнился больше всего? Думаю, это моя первая игра против Боруссии Дортмунд в Донецке. Тот матч я никогда не забуду, ведь он стал моей премьерой. Болельщиков и сам город Донецк благодарю за любовь, которую там проявляли ко мне.

Хочу извиниться не только перед болельщиками, но и перед администрацией, директорами, Мистером, тренерским штабом и партнерами по команде за свою ошибку. Хочу сказать, что буду скучать и мне будет вас недоставать".

Также Тайсон обратился к болельщикам донецкого клуба.

"Очень сложно говорить. Хочу поблагодарить всех вас за любовь, которую вы проявляли ко мне и моей семье все это время. Я уезжаю, но моя благодарность клубу – это то, чего я никогда не забуду. Надеюсь, вы поймете меня и ошибки, что я совершил в последние месяцы.

Повторюсь, мне будет вас недоставать и я буду скучать. Я старался для клуба делать все, что было в моих силах. Надеюсь, я многих радовал за тот период, что был здесь. Буду продолжать болеть за Шахтер. Очень большое спасибо за все, что вы сделали в моей жизни", — сказал футболист.