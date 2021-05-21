Бразилия

Футболист вернулся в чемпионат Бразилии.

Вингер туринского Ювентуса Дуглас Коста перебрался в бразильский Гремио. Об этом сообщила пресс-служба "старой синьоры".

Речь идет об аренде 30-летнего футболиста, который минувший сезон провел на правах аренды в мюнхенской Баварии.

Напомним, Дуглас Коста — воспитанник Гремио. Он играл за "мушкетеров" с 2008 по 2009 год, после чего перебрался в донецкий Шахтер.

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