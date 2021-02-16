Бразилец получил повреждение накануне поединка с Арминией.
Дуглас Коста, Getty Images
16 февраля 2021, 12:28
Полузащитник Баварии Дуглас Коста травмировался перед матчем 21-го тура Бундеслиги с Арминией.
На официальном сайте мюнхенского клуба сообщается, что бразилец получил повреждение правой плюсневой кости, в связи с чем пропустил последнюю встречу команды.
Сроки восстановления хавбека не называются, но, вероятно, Коста пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Лацио, который запланирован на 23-е февраля.
В текущем сезоне бразилец провел 22 матча в составе Баварии, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
Напомним, что права на игрока пренадлежат туринскому Ювентусу.
Ранее сообщалось, что Дуглас Коста попал в сферу интересов Лидса.
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