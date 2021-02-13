Хавбек мюнхенского клуба поделился мыслями о недавнем инциденте.
Дуглас Коста, Getty Images
13 февраля 2021, 11:09
Выступающий за Баварию на правах аренды полузащитник Ювентуса Дуглас Коста прокомментировал конфликт между главным тренером Интера Антонио Конте и президентом туринцев Андреа Аньелли.
"Прекрасная история. На это было приятно смотреть, хотя я и не люблю влезать в подобные вещи.
Также бразилец высказался о стычке Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича.
"Кто из них победил? Хороший вопрос. Но я думаю, что Ибра!" – цитирует Дугласа Косту Tuttosport.
Ранее сообщалось, что Конте и Аньелли избежали наказания за свое отвратительное поведение.
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