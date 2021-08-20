Англия

"Красные дьяволы" готовятся потратить серьезные деньги следующим летом.

Манчестер Юнайтед продолжает работу для подписания нового нападающего в следующее трансферное окно.

Как сообщает издание ESPN, "красные дьяволы" определили четыре цели на следующее лето.

В список попал Килиан Мбаппе из Пари Сен-Жермен, Эрлинг Холанд из Боруссии Д, Харри Кейн из Тоттенхэма и Лаутаро Мартинес из Интера.

Источник утверждает, что в Манчестер Юнайтед понимают, что подписать француза будет крайне сложно из-за его желания выступать за Реал.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед начал переговоры по продлению контракта с Фернандешем.