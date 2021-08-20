"Красные дьяволы" готовятся потратить серьезные деньги следующим летом.
Харри Кейн, getty images
20 августа 2021, 20:02
Манчестер Юнайтед продолжает работу для подписания нового нападающего в следующее трансферное окно.
Как сообщает издание ESPN, "красные дьяволы" определили четыре цели на следующее лето.
В список попал Килиан Мбаппе из Пари Сен-Жермен, Эрлинг Холанд из Боруссии Д, Харри Кейн из Тоттенхэма и Лаутаро Мартинес из Интера.
Источник утверждает, что в Манчестер Юнайтед понимают, что подписать француза будет крайне сложно из-за его желания выступать за Реал.
Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед начал переговоры по продлению контракта с Фернандешем.