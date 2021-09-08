Бразилия

Виллиан рассказал о причинах перехода в Коринтианс.

Бразильский полузащитник Виллиан, известный в Украине по выступлениям за донецкий Шахтер, вернулся на родину, где продолжит выступать в составе Коринтианса.

Виллиан рассказал все подробности ухода из лондонского Арсенала и поведал о своих целях в Коринтиансе.

"Я много размышлял об этом со своей семьёй и близкими друзьями. К сожалению, время, проведенное в Арсенале, было не лучшим. Я не был счастлив там. Это действительно так, но детали я рассказывать не буду.

Я решил, что будет лучше вернуться в Бразилию. Я рассмотрел несколько вариантов и захотел вновь стать игроком Коринтианса. Мне хотелось быть поближе к семье. В этом клубе я раскрылся, пришло время вернуться", — цитирует Виллиана пресс-служба Коринтианса.

Ранее сообщалось, что Виллиан тепло попрощался с фанатами лондонского Арсенала.