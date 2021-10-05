Бразилия

Для бразильского вингера это первый забитый мяч после возвращения на родину.

В поединке 23 тура чемпионата Бразилии Гремио на своем поле минимально уступил Спорт Ресифи со счетом 1:2.

В первом тайме забитых мячей не было, а во втором сперва дважды выстрелили гости. Последнее слово было за бывшим полузащитником донецкого Шахтера, ныне выступающего за Гремио — Дугласом Костой.

Бразильский вингер получил мяч на правом фланге, после чего сместился в центр и классно пробил в дальний угол, попав точно в девятку ворот соперника.

Напомним, Коста выступал в составе "горняков" с 2010 по 2015 год. За Гремио он выступает на правах аренды, а его контракт принадлежит Ювентусу – на его счету 16 матчей во всех турнирах, один гол и один ассист.

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