Бразилия

Аргентинский тренер покинул бразильский клуб.

Сан-Паулу и Эрнан Креспо приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Аргентинский тренер возглавил Сан-Паулу в феврале этого года. Контракт был рассчитан сроком на два года.

Последним местом работы Креспо перед этим была аргентинская Дефенса и Хустисия. Отметим, что во главе данного клуба аргентинец выиграл Кубок Судамерикана.

Сан-Паулу идет на четырнадцатом месте турнирной таблицы с 29 набранными баллами.