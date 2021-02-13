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Легендарный футболист стал тренером бразильского клуба.

Экс-футболист Милана, Интера и сборной Аргентины Эрнан Креспо возглавил бразильский Сан-Паулу, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что 45-летний специалист заключил контракт на два года.

Последним местом работы Кресто была аргентинская Дефенса и Хустисия. Отметим, что во главе данного клуба аргентинец выиграл Кубок Судамерикана.

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