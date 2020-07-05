Football.ua предлагает читателям проверить знания об одном из символов Серии А девяностых и нулевых.
Эрнан Креспо, Getty Images
05 июля 2020, 14:00
Сегодня начинающему тренеру, а в прошлом легендарному бомбардиру Эрнану Креспо исполняется 45 лет. На протяжении полутора десятилетий этот форвард был настоящей грозой лучших оборон мира, забивая голы вне зависимости от фамилий партнеров и соперников.
В честь аргентинской звезды мы подготовили онлайн-викторину.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания об иных великих футболистах.
Автор: Горка Элустондо