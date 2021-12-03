Бразилия

Впервые команда из города Белу-Оризонти выиграла бразильскую Серию А в далеком 1971 году.

В поединке 32 тура бразильской Серии А Атлетико Минейро в гостях обыграл Баия со счетом 3:2.

Все голы в матче были забиты во втором тайме, при этом хозяева первыми забили дважды и вели с преимуществом в два мяча после голов в исполнении Отавио и Жилберто. Спустя семь минут Халек реализовал пенальти и сократил отставание в счете, а затем за четыре минуты Кено оформил дубль.

Таким образом, Атлетико Минейро во второй раз в своей истории стал чемпионом бразильской Серии А. Впервые такое произошло в далеком 1971 году.

Обзор матча:

Баия — Атлетико Минейро 2:3

Голы: Отавио, 62, Жилберто, 66 — Халк, 73 (с пенальти), Кено, 74, 78.