Подопечные Куки во второй раз в своей истории стали триумфаторами бразильской Серии А.
Атлетико Минейро - чемпион Бразилии
03 декабря 2021, 08:59
В рамках 32-го тура бразильской Серии А Баия принимала на своем поле Атлетико Минейро, где потерпела поражение в результативном матче со счетом 2:3.
Благодаря этой победе команда Куки, за которую выступают такие известные футболисты, как Диего Коста и Халк, досрочного гарантировала себе чемпионство Бразилии по итогам текущего сезона.
Интересно, что Атлетико Минейро, который был основан 25 марта 1908, лишь во второй раз в своей истории стал триумфатором высшего дивизиона своей страны. Впервые команда из города Белу-Оризонти выиграла бразильскую Серию А в далеком 1971 году.
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