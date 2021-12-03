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Подопечные Куки во второй раз в своей истории стали триумфаторами бразильской Серии А.

В рамках 32-го тура бразильской Серии А Баия принимала на своем поле Атлетико Минейро, где потерпела поражение в результативном матче со счетом 2:3.

Благодаря этой победе команда Куки, за которую выступают такие известные футболисты, как Диего Коста и Халк, досрочного гарантировала себе чемпионство Бразилии по итогам текущего сезона.

Интересно, что Атлетико Минейро, который был основан 25 марта 1908, лишь во второй раз в своей истории стал триумфатором высшего дивизиона своей страны. Впервые команда из города Белу-Оризонти выиграла бразильскую Серию А в далеком 1971 году.

🐔 Torcemos contra o vento, lutamos contra o tempo e vencemos para a eternidade!



Domingo é dia de levar aquela foto da pessoa amada que não pôde viver este momento entre nós, mas estará presente de alma!



O GALO É CAMPEÃO BRASILEIRO!



🏆🏆 #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/NjVuTakw8R — Atlético 😷 (@Atletico) December 2, 2021

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