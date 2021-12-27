Бразилия

Полузащитник не нашел себя в Лацио.

Бразильский полузащитник римского Лацио Андре Андерсон в зимнее трансферное окно может окончательно покинуть свой нынешний клуб, так и не справившись с адаптацией в европейском футболе.

В стан "орлов" 22-летний футболист перешел из юниорского состава Сантоса U-20, однако ранний переезд на евразийский континент не принес ему желаемой выгоды.

Уже в первом сезоне Андерсон был вынужден отправиться в аренду в Салернитану, куда его вновь сослал клуб уже через год, так как Андре не подходил под требования основного состава Симоне Индзаги.

Вернувшись летом уходящего года, игрок получил возможность принять участие в трех матчах текущего сезона уже под руководством Маурицио Сарри, однако за 49 сыгранных минут ничем особым не запомнился.

Как итог, уже с начала нового сезона в южноамериканском футболе, Андре Андерсон может перебраться во Фламенго, где будет играть под руководством Пауло Соузы, которого с позором проводили из сборной Польши в результате того, что тренер решил оставить руководство национальной команды данной страны аккурат перед плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.