Украинский футболист продолжит карьеру в Бразилии.
Фото пресс-служба ФК Колатина
28 декабря 2021, 09:59
Украинский защитник Ниуита Синицын продолжит карьеру в бразильском клубе Колатина. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Он станет первым в истории украинцем в чемпионате Бразилии.
Футболист вместе со своим агентом в ближайшее время прилетит в новый клуб. Известно, что переход состоялся в рамках бизнес-проекта Даниэля Пурсата — его менеджера.
Синицын ранее выступал за Днепр из Черкасс, а его последним клубом была Заря Академия, представляющая Черкасскую область.
Отметим, что Колатина выступает в лиге штата Эшпириту-Санту. С января 2022 года команда выступит в чемпионате Копишаба.
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