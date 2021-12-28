Бразилия

Украинский футболист продолжит карьеру в Бразилии.

Украинский защитник Ниуита Синицын продолжит карьеру в бразильском клубе Колатина. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Он станет первым в истории украинцем в чемпионате Бразилии.

Футболист вместе со своим агентом в ближайшее время прилетит в новый клуб. Известно, что переход состоялся в рамках бизнес-проекта Даниэля Пурсата — его менеджера.

Синицын ранее выступал за Днепр из Черкасс, а его последним клубом была Заря Академия, представляющая Черкасскую область.

Отметим, что Колатина выступает в лиге штата Эшпириту-Санту. С января 2022 года команда выступит в чемпионате Копишаба.

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