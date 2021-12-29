Бразилия

Экс-форвард Шахтера оказался неинтересен середняку бразильского чемпионата.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Дентиньо, после своего ухода из стана "горняков", отправился на поиски места для продолжения карьеры, спустя 10 лет отношений с украинским коллективом в общей сложности.

Как сообщает ресурс Goal.com, у 32-летнего исполнителя был достаточно перспективный вариант начать выступления под руководством культового экс-голкипера-бомбардира Рожерио Сени, который на данный момент руководит Сан-Паулу.

"Трехцветные" даже успели запросить информацию о заключении сделки у агента бразильского форварда, однако сами же в итоге и отказались от идеи его подписания.

Кроме того, существует информация, что с интересом к Дентиньо обращались Крузейро и Форталеза, однако даже до старта переговоров с этими клубами так не дошло.

Отметим, что на Сан-Паулу завершил сезон бразильского чемпионата на 13-й строчке турнирной таблицы, Форталеза оказалась четвертой, а Крузейро в Серии Б занял 13-е место.