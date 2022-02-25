Спеціаліст повідомив про свої плани на майбутнє.
Тіте, Getty Images
25 февраля 2022, 18:42
Головний тренер Тіте залишить свою посаду після завершення чемпіонату світу-2022, повідомляє офіційний сайт Конфедерації бразильського футболу.
Керманич вирішив припинити співпрацю з командою після завершення мундіалю і зосередитися на іншій роботі.
Тіте працює на чолі збірної Бразилії з 2016 року. Разом з "селесао" він став переможцем Копа Америка-2019.
На даний момент Бразилія лідирує в південноамериканському відборі і вже гарантувала потрапляння на ЧС-2022 у Катарі.