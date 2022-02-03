ЧМ-2022. Отбор

Скандальный перенос может обрасти новыми интересными подробностями.

Южноамериканская квалификация к чемпионату мира-2022 не сможет считаться в полной мере завершенной, если не будет определена дальнейшая судьба поединка между сборными Бразилии и Аргентины, который так и не состоялся в запланированную дату 5 сентября 2021 года.

Напомним, что тогда случился скандальный эпизод с появлением сотрудников Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии и полиции на футбольном поле непосредственно по ходу поединка, что стало причиной для остановки матча уже на пятой минуте.

Организаторы, ответственные за проведение квалификации к мундиалю-2022 в Южной Америке, запланировали доиграть эту встречу в середине июня 2022 года.

Однако, логистический вопрос остается открытым — аргентинская сторона опасается ехать в Бразилию, так как местные органы правопорядка не закрывали дела относительно четырех футболистов, имевших подозрение на COVID-19, и нарушивших санитарный режим своим появлением на футбольном поле.

Ожидается, что решением комитета будет перенос матча Бразилия — Аргентина на другой континент. Предположительно, супер-принципиальная встреча без особого турнирного значения (обе сборные уже завоевали путевки), может пройти в Европе.

Окончательное решение данного вопроса стоит ожидать 9 февраля, когда состоится официальный анонс предстоящего поединка.

Напомним, что после 15 сыгранных матчей квалификации Бразилию и Аргентину разделяет четыре очка в турнирной таблице в пользу пятикратных чемпионов мира.