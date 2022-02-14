Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение в отношении сорванного поединка Бразилия — Аргентина в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Матч, который должен был пройти 5 сентября 2021 года, был прерван спустя несколько минут после стартового свистка из-за появления на поле местных санитарных властей. Как оказалось, четверо аргентинских футболистов, выступающих в Англии, не отбыли обязательный карантин в Бразилии.

После тщательного расследования Дисциплинарный комитет ФИФА решил, что матч должен быть переигран в дату и место, которые будут определены позже.

Также было принято решение оштрафовать Бразильскую и Аргентинскую футбольные ассоциации на общую сумму в 800 000 швейцарских франков, а также отстранить четырех аргентинских футболистов Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро на два матча каждого за несоблюдение Международного протокола матчей.

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