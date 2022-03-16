Бразилия

Бразильський нападник продовжуватиме виступати за команду.

Халк продовжив контракт із Атлетіко Мінейро до грудня 2024 року, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Зазначимо, що за Атлетіко Мінейро 35-річний футболіст виступає з лютого 2021 року – тоді він перебрався із Шанхай СІПГ.

Цього сезону Халк провів п'ять поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма забитими голами.

Нагадаємо, що раніше Халка було довикликано до збірної Бразилії на матчі відбору чемпіонату світу-2022.