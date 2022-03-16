Бразильський нападник продовжуватиме виступати за команду.
Халк, фото Атлетіко Мінейро
16 марта 2022, 19:29
Халк продовжив контракт із Атлетіко Мінейро до грудня 2024 року, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.
Зазначимо, що за Атлетіко Мінейро 35-річний футболіст виступає з лютого 2021 року – тоді він перебрався із Шанхай СІПГ.
Цього сезону Халк провів п'ять поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився п'ятьма забитими голами.
Нагадаємо, що раніше Халка було довикликано до збірної Бразилії на матчі відбору чемпіонату світу-2022.