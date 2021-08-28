ЧМ-2022. Отбор

Южноамериканская команда серьезно пострадала от ограничений со стороны АПЛ.

Совместное решение представителей клубов-участников и руководства английской Премьер-лиги о запрете для футболистов принимать участие в рабочем процессе национальных команд, которые будут играть в странах из "красной" зоны риска заражения COVID-19, серьезно ударило, в том числе, и по сборной Бразилии.

Тренерский штаб под руководством Тите потерял 15 из 25 игроков, на которых изначально рассчитывал наставник "пентакампеоне".

В условиях стремительно приближающихся матчей квалификации чемпионата мира-2022, главному тренеру пришлось срочно подыскивать замену выпавшим из обоймы футболистам.

Именно по этой причине бразильской федерации футбола пришлось в срочном порядке рассылать приглашения для Винисиуса Жуниора (Реал Мадрид), Матеуса Нуньеса (Спортинг), Эверсона (Атлетико Минейро), Сантоса (Атлетико Паранаэнсе), Миранда (Сан-Паулу), Эденилсона (Интернасьонал), Жерсона (Марсель), Халка (Атлетико Минейро) и Малкома (Зенит).

Отметим, что сборной Бразилии во время сентябрьских матчей отбора предстоит сражаться против Чили, Аргентины и Перу.