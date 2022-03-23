Бразилия

Зараз чемпіону світу 2002 року 44 роки.

Бразильський Ібіс підписав контракт з 44-річним Денілсоном — повідомляє Calciomercato.com.

Чемпіон світу 2002 року завершив професійну кар'єру у 2010 році, але зараз вирішив згадати молодість.

Ібіс виступає у другому дивізіоні чемпіонату штату Пернамбуко.

У свій час Денілсон грав за Сан-Паулу, Бетіс, Фламенго, Бордо, Аль-Насср, ДалласПалмейрас, Ітумбару, Хай Фонг та Кавалу.

Провів 61 матч за національну збірну та забив 8 м'ячів.

Чемпіон світу, переможець Копа Амеріка, Кубка Конфедерацій, Кубка Іспанії та Копа КОНМЕБОЛ.