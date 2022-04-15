Раніше бразилець придбав іспанський Вальядолід.
Роналдо, ФК Крузейро
15 апреля 2022, 14:22
Бразильський Крузейро на офіційному сайті оголосив, що легендарний футболіст Роналдо став новим власником клубу.
Сторони уклали угоду, згідно з якою 45-річний бразилець увійшов до складу керівництва клубу.
Нагадаємо, Роналдо придбав 90% акцій клубу ще у грудні минулого року. Угода коштувала 70 мільйонів доларів.
Крузейро став другим клубом у володінні Роналдо. Раніше бразилець придбав іспанський Вальядолід.