Бразилия

Раніше бразилець придбав іспанський Вальядолід.

Бразильський Крузейро на офіційному сайті оголосив, що легендарний футболіст Роналдо став новим власником клубу.

Сторони уклали угоду, згідно з якою 45-річний бразилець увійшов до складу керівництва клубу.

Нагадаємо, Роналдо придбав 90% акцій клубу ще у грудні минулого року. Угода коштувала 70 мільйонів доларів.

Крузейро став другим клубом у володінні Роналдо. Раніше бразилець придбав іспанський Вальядолід.