Бразилия

Футболіст незадоволений відношенням фанатів до себе.

Атакувальний півзахісник Корінтіанса Вілліан незадоволений своїм становищем в клубі та може його залишити.

Екс-футболіста Шахтаря та Арсенала отримав погрози на адресу себе та своєї сім'ї, що поставило під загрозу його подальше перебування в клубі, повідомляє журналіст ESPN Флавіо Ортега.

Це сталось після поразки в першому матчі Кубку Лібертадорес від Олвейс Реді з рахунком 2:0. Після цього донька Вілліана стала боятись приходити до школи.

Таким чином, бразилець, чия угода з клубом розрахована до літа 2023 року, може залишити Корінтіанс вже цього літа.

Раніше Вілліан розповів, що був нещасливий в Арсеналі.