Футболіст незадоволений відношенням фанатів до себе.
вілліан, getty images
21 апреля 2022, 13:15
Атакувальний півзахісник Корінтіанса Вілліан незадоволений своїм становищем в клубі та може його залишити.
Екс-футболіста Шахтаря та Арсенала отримав погрози на адресу себе та своєї сім'ї, що поставило під загрозу його подальше перебування в клубі, повідомляє журналіст ESPN Флавіо Ортега.
Це сталось після поразки в першому матчі Кубку Лібертадорес від Олвейс Реді з рахунком 2:0. Після цього донька Вілліана стала боятись приходити до школи.
Таким чином, бразилець, чия угода з клубом розрахована до літа 2023 року, може залишити Корінтіанс вже цього літа.
Раніше Вілліан розповів, що був нещасливий в Арсеналі.