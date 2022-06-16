Бразилия

Перша спроба власних сил у Європі для гравця виявилась невдалою.

Бразильській півзахисник Евертон Соуза Соарес улітку 2020 року змінив Греміо на лісабонську Бенфіку в сподіваннях у віці 24 років заграти в європейському чемпіонаті.

За цей короткий термін він дійсно став одним із ключових виконавців у складі "орлів", відігравши 93 матчі, у яких забив 15 голів та віддав 18 гольових передач, однак зрештою не витримав напруги від постійних кризових ситуацій у клубі, зрештою вирішивши припинити власні виступи на європейському субконтиненті.

Повернення додому для вже 26-річного виконавця зголосивсь організувати Фламенго, який виклав за півзахисника 13,5 млн євро + різноманітні бонуси, а сам Евертон отримав п’ятирічний контракт.

Зауважимо, що свого часу Бенфіка заплатила за нього 20 млн євро.