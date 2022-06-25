Бразилия

Футболіст виключно хоче повернутись до Європи.

Атакуючий півзахисник катарського Ар-Райяна Хамес Родрігес не буде виступати в чемпіонаті Бразилії.

30-річний виконавець відхилив пропозицію Ботафого, повідомляє Пипе Сьерра.

Колумбієць хоче виключно повернутись до Європи, тож не розглядатиме пропозиції з інших чемпіонатів.

Нинішня угода колумбійського плеймейкера з Ар-Райяном розрахована до літа 2024 року. У 12 матчах чемпіонату Катару Хамес забив 4 голи та віддав 6 асистів.

Раніше повідомлялось, що Ботафого зацікавився Сеском Фабрегасом.