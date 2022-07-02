Бразилия

Захисник, найімовірніше, продовжить кар'єру на батьківщині.

Атлетіко Паранаенсі виявляє інтерес до Дані Алвеса, повідомляє Goal.

За інформацією джерела, переговори знаходяться в активній фазі, і можуть успішно завершитися найближчим часом.

Алвес готовий повернутися на батьківщину та перейти до клубу з Курітіби. При цьому він хоче фінансових гарантій, щоб не повторилася історія, як із Сан-Паулу, який досі виплачує борг із заробітної плати.

Нагадаємо, що 39-річний футболіст був близьким до продовження контракту з Барселоною, проте клуб вирішив не продовжувати угоди з ним.