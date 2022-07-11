Клуб із Ріо продовжує шукати підсилення.
Алексіс Санчес, Getty Images
11 липня 2022, 09:29
Не дивлячись на недвалі результати перших перемовин між Фламенго та півзахисником Інтера Алексісом Санчесом, бразильська команда не полишає надії підписати чилійця.
Як пише Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport, "Фла" готовий збільшити пропозицію 33-річному хавбеку і платити йому 3,5 мільйони доларів на сезон. Бразильска сторона поспішає і хоче завершити свої трансферні справи протягом наступних десяти днів, тому чекаю швидкої відповіді від футболіста.
Нагадаємо, що співвітчизник та одноклубник Санчеса Артуро Відаль вже прибув до розташування команди з Ріо-де-Жанейро.
Повідомляється, що такий перехід вигідний і "нерадзуррі", які зекономлять 10 мільйонів євро при наступному перегляді бюджету.Трансфер Санчеса також допоможе Інтеру закрити підписання Паоло Дібали.