Бразилия

Клуб із Ріо продовжує шукати підсилення.

Не дивлячись на недвалі результати перших перемовин між Фламенго та півзахисником Інтера Алексісом Санчесом, бразильська команда не полишає надії підписати чилійця.

Як пише Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport, "Фла" готовий збільшити пропозицію 33-річному хавбеку і платити йому 3,5 мільйони доларів на сезон. Бразильска сторона поспішає і хоче завершити свої трансферні справи протягом наступних десяти днів, тому чекаю швидкої відповіді від футболіста.

Нагадаємо, що співвітчизник та одноклубник Санчеса Артуро Відаль вже прибув до розташування команди з Ріо-де-Жанейро.

Повідомляється, що такий перехід вигідний і "нерадзуррі", які зекономлять 10 мільйонів євро при наступному перегляді бюджету.Трансфер Санчеса також допоможе Інтеру закрити підписання Паоло Дібали.