Атакувальний півзахисник Інтера Артуро Відаль прибув до Бразилії для підписання контракту із Фламенго.

Arturo Vidal, new Flamengo player as expected. Deal agreed and set to be signed, he has now arrived in Brazil in order to complete move to Mengão from Inter. 🔴⚫️🇨🇱 #Fla



Vidal will undergo medical tests this week.@raflamello81 🎥⤵️ pic.twitter.com/RvDylYBJRZ