Бразилия

Бразилець більше не буде виступати за цей клуб.

Відомий усім українським вболівальникам Вілліан, який виступав за Шахтар, вирішив розірвати контракт із бразильським Корінтіансом.

Своє рішення він пояснив в Instagram, наголосивши, що йому постійно приходить погрози.

"Сьогодні я прощаюся з Корінтіансом. Я хочу подякувати клубу за можливість знову одягнути цю футболку та вболівальникам, які переважно підтримували мене.



На жаль, через постійні погрози, які ми з родиною терпіли, я прийняв рішення розірвати контракт, розуміючи, що це буде краще і для мене, і для клубу.



Я бажаю клубу успіхів і нехай Бог благословить їх усіх", — написав бразилець у своїй соціальній мережі.

Футболіст виступав за Корінтіанс з літа 2021 року. На його рахунку один гол у 44 поєдинках з того часу.

Нагадаємо, що раніше з'явилась інформація про інтерес до Вілліана з боку англійського Фулгема.