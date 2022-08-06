Англія

Бразильский вінгер зацікавив англійський клуб.

Фулгем працює над комплектацією складу у поточне літнє трансферне вікно перед початком нового сезону.

Як повідомляє видання Goal, "дачники" намагаються домовитися про підписання вінгера Корінтіанса Вілліана, який раніше виступав за Челсі та Арсенал.

Минулого сезону колишній футболіст Шахтаря провів 35 матчів на клубному рівні, відзначившись голом та чотирма асистами.

Нагадаємо, що Вілліан може залишити Корінтіанс через погрози — бразилець незадоволений своїм становищем в клубі.