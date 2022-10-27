Бразилия

Колишній легіонер Шахтаря не прижився у бразильському клубі.

Екс-форвард донецького Шахтаря Дентіньо розірвав контракт із бразильською Сеарою.

Як пишуть бразильські ЗМІ, футболіст та клуб вирішили розійтись за взаємною згодою сторін. Контракт діяв до 31 грудня 2022 року.

Справа у тому, що Дентіньо мало грав у цьому році. Після чотирьох зіграних матчів 33-річний футболіст отримав травму та вибув з основного складу.

У серпні, коли Дентіньо вже рідко з'являвся на футбольному полі, президент Сеари говорив про важку адаптацію гравця.

"Дентіньо приїхав з України і важко адаптувався. Кожен, хто приїхав з України, відчуває труднощі з адаптацією. На жаль, у нього теж є ця складність, це не відсутність відданості".

Останню гру він провів проти Сантоса в 26-му турі Серії А. Загалом він зіграв дев'ять матчів, у яких голів не забивав.