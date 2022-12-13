Колишній гравець Ліверпуля перервав підготовку до нового сезону.
Лукас Лейва, Getty Images
13 грудня 2022, 23:05
Колишній півзахисник збірної Бразилії, Ліверпуля, Лаціо та інших клубів Лукас Лейва, який зараз належить Греміо, має проблеми із серцем.
Футболісти перед початком сезону проходили медобстеження. Клубні лікарі виявили в 35-річного футболіста зміни сердечного ритму — аритмію.
Це не дуже приємний знак. Клуб, який виступає у другому дивізіоні Бразилії, вирішив відсторонити Лукаса від тренувань до повторного обстеження, після чого він пройде кус лікування.
Контракт Лейви з Греміо розрахований до літа 2023 року. На його рахунку у минулому сезоні 17 матчів та три голи.