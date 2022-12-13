Бразилия

Колишній гравець Ліверпуля перервав підготовку до нового сезону.

Колишній півзахисник збірної Бразилії, Ліверпуля, Лаціо та інших клубів Лукас Лейва, який зараз належить Греміо, має проблеми із серцем.

Футболісти перед початком сезону проходили медобстеження. Клубні лікарі виявили в 35-річного футболіста зміни сердечного ритму — аритмію.

Це не дуже приємний знак. Клуб, який виступає у другому дивізіоні Бразилії, вирішив відсторонити Лукаса від тренувань до повторного обстеження, після чого він пройде кус лікування.

Departamento Médico 🇪🇪 Comunicamos que o atleta Lucas Leiva apresentou, nos exames de rotina da pré-temporada, um quadro de alteração do ritmo cardíaco. Por este motivo, o volante ficará afastado das atividades até a conclusão de exames complementares e tratamento do quadro. — Grêmio FBPA (@Gremio) December 13, 2022

Контракт Лейви з Греміо розрахований до літа 2023 року. На його рахунку у минулому сезоні 17 матчів та три голи.