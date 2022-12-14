Бразилець може ще на рік залишитись в Атлетіко.
ПЕДРІНЬО, ФК ШАХТАР
14 грудня 2022, 15:49
Півзахисник донецького Шахтаря Педріньо влітку підписав контракт з Атлетіко Мінейро. Орендна угода з 24-річним бразильцем розрахована до літа 2023 року.
Як повідомляє Fala Galo, бразильці хочуть продовжити оренду атакувального півзахисника. Термін потенційної угоди не вказується.
Нагадаємо, Педріньо став гравцем "гірників" минулого року, а до цього він виступав у Бразилії за Корінтіанс, звідки перейшов до Бенфіки.
Минулого сезону Педріньо провів 19 матчів, у яких забив чотири м'ячі і віддав три результативні передачі.