Бразилия

Бразилець може ще на рік залишитись в Атлетіко.

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньо влітку підписав контракт з Атлетіко Мінейро. Орендна угода з 24-річним бразильцем розрахована до літа 2023 року.

Як повідомляє Fala Galo, бразильці хочуть продовжити оренду атакувального півзахисника. Термін потенційної угоди не вказується.

Нагадаємо, Педріньо став гравцем "гірників" минулого року, а до цього він виступав у Бразилії за Корінтіанс, звідки перейшов до Бенфіки.

Минулого сезону Педріньо провів 19 матчів, у яких забив чотири м'ячі і віддав три результативні передачі.