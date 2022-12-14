Ще трохи та повернеться європейський футбол.
ДИНАМО- ШАХТАР
14 грудня 2022, 15:36
Чемпіонат світу-2022 у Катарі добігає кінця, а це означає, що скоро повернуться європейські чемпіонати. Стали відомі всі дати, коли повернуться національні першості.
Зазначимо, що раніше за всіх розпочнуть виступи клуби з англійської Прем'єр-ліги – 26 грудня.
Щодо нашої української Прем'єр-ліги, то базовий день проведення першого поєдинку у 2023 році — 4 березня.
Повний список
Англія: 26 грудня (Кубок англійської ліги – з 20 грудня)
Іспанія: 29 грудня (Кубок Іспанії – з 20 грудня)
Німеччина: 20 січня
Італія: 4 січня
Франція: 28 грудня
Нідерланди: 6 січня
Португалія: 28 грудня
Бельгія: 23 грудня (Кубок Бельгії – з 20 грудня)
Шотландія: 15 грудня
Австрія: 10 лютого (Кубок Австрії – з 3 лютого)
Сербія: 4 лютого
Туреччина: 23 грудня (Кубок Туреччини – з 20 грудня)
Швейцарія: 21 січня
Чехія: 28 січня
Норвегія: 10 квітня
Україна: 4 березня
Данія: 17 лютого
Хорватія: 18 січня (Кубок Хорватії – з 14 лютого)
Греція: 21 грудня (Кубок Греції – з 14 грудня)
Ізраїль: 17 грудня (Кубок Ізраїлю – з 12 грудня).
Зазначимо, що Ліга чемпіонів повернеться 14 лютого, Ліга Європи та Ліга Конференцій – 16 лютого.