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Ще трохи та повернеться європейський футбол.

Чемпіонат світу-2022 у Катарі добігає кінця, а це означає, що скоро повернуться європейські чемпіонати. Стали відомі всі дати, коли повернуться національні першості.

Зазначимо, що раніше за всіх розпочнуть виступи клуби з англійської Прем'єр-ліги – 26 грудня.

Щодо нашої української Прем'єр-ліги, то базовий день проведення першого поєдинку у 2023 році — 4 березня.

Повний список

Англія: 26 грудня (Кубок англійської ліги – з 20 грудня)

Іспанія: 29 грудня (Кубок Іспанії – з 20 грудня)

Німеччина: 20 січня

Італія: 4 січня

Франція: 28 грудня

Нідерланди: 6 січня

Португалія: 28 грудня

Бельгія: 23 грудня (Кубок Бельгії – з 20 грудня)

Шотландія: 15 грудня

Австрія: 10 лютого (Кубок Австрії – з 3 лютого)

Сербія: 4 лютого

Туреччина: 23 грудня (Кубок Туреччини – з 20 грудня)

Швейцарія: 21 січня

Чехія: 28 січня

Норвегія: 10 квітня

Україна: 4 березня

Данія: 17 лютого

Хорватія: 18 січня (Кубок Хорватії – з 14 лютого)

Греція: 21 грудня (Кубок Греції – з 14 грудня)

Ізраїль: 17 грудня (Кубок Ізраїлю – з 12 грудня).

Зазначимо, що Ліга чемпіонів повернеться 14 лютого, Ліга Європи та Ліга Конференцій – 16 лютого.