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Екснаставник "пентакампеоне" довго не сидітиме без роботи.

Колишній головний тренер збірної Бразилії Тіте вже незабаром може отримати нову роботу.

Як повідомляє O Globo, Тіте вже отримав вже п'ять пропозицій: три від національних збірних та дві – від клубів із Європи. Втім, 61-річний бразилець не поспішає приймати рішення щодо працевлаштування, натомість фахівець хоче відпочити та відновити сили після виснажливого періоду.

Раніше в прессі з'явилась інформація, що Бразилія запропонує Зідану посаду головного тренера збірної.