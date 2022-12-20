Бразильський клуб посилить оборонну ланку.
Фабіо Да Сілва, getty images
20 грудня 2022, 21:59
Колишній захисник Манчестер Юнайтед Фабіо після відходу з клубу ще багато де встиг пограти, проте зараз може повернутися на Батьківщину.
Як повідомляє видання Ouest France, бразильський захисник близький до переходу з Нанту в Греміо.
Контракт 32-річного футболіста закінчиться влітку, але наразі він має проблеми з травмами, тому Нант хоче відпустити його в січні.
Зазначимо, що після Манчестер Юнайтед Фабіо виступав за КПР, Кардифф, Мідлсбро та Нант.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Луїс Суарес відхилив офіційну пропозицію від Греміо.