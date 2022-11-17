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Іменитий уругваєць не захотів продовжувати кар'єру в Бразилії.

Колишній нападник каталонської Барселони та Ліверпуля Луїс Суарес незабаром офіційно стане вільним агентом.

Контракт 35-річного уругвайця з Насьоналем підійшов до завершення, тому футболіст готовий розглянути інші варіанти продовження кар'єри.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Луїс Суарес отримав офіційну пропозицію від Греміо, але бразильський клуб почув від гравця відмову.

У футболці Насьоналя уругвайський форвард провів 20 матчів, у яких забив 8 голів і віддав 3 асисти.