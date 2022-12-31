Форвард перебрався грати у Бразилію.
Луїс Суарес, скріншот, Греміо
31 грудня 2022, 19:50
Колишній нападник Барселони, Ліверпуля, Атлетіко Мадрид Луїс Суарес став новим гравцем бразильського Греміо.
Перехід у клуб з бразильської Серії Б стався на правах вільного агента після того, як у Суареса закінчився контракт з Насьйоналем.
Контракт з Греміо підписаний на один рік.
Минулого року 35-річний нападник грав на батьківщині за Насьйональ, забивши вісім голів у 14 матчах чемпіонату. Після він поїхав на чемпіонат світу-2022, де виступав за збірну Уругваю.